Spiata la nuova Hyundai IONIQ 5 N: arriva l'elettrica ad alte prestazioni

Nonostante ci siano sempre meno auto sportive per il grande pubblico, a causa delle stringenti regole europee sulle emissioni e non solo, alcuni colossi dell'automotive ancora resistono e propongono veicoli come la nuova GR Corolla di Toyota. Anche Hyundai si fa notare per via della sua serie N, che presto toccherà anche la IONIQ 5.

La celebre serie N di Hyundai, che oggi caratterizza le ultime generazioni di i20, i30 e KONA (proviamo le nuove i20 N e i30 N a Monza), si affida solitamente alla classica benzina, le cose però cambiano velocemente e fra non molto dovrebbe arrivare una IONIQ 5 N totalmente elettrica, come il resto della gamma.

A conferma delle voci di corridoio arrivano ora delle foto spia inequivocabili: una nuova IONIQ 5 2023, riconoscibile per via dei suoi celebri fari pixelosi al di là del resto, è stata fotografata da Carscoops con una livrea camouflage. Si tratta proprio della variante N, anche se non abbiamo notizie certe sui motori che verranno utilizzati, è lecito pensare alla coppia di propulsori già in uso sulla Kia EV6 GT (ricordiamo inoltre che la Kia EV6 è stata eletta Auto dell'Anno 2022): 430 kW/585 CV e 740 Nm di coppia elettrica, con un pacco batterie da 77,4 kWh.

La Kia EV6 GT è in grado di percorrere lo 0-100 km/h in 3,5 secondi, vedremo se la Hyundai IONIQ 5 N riuscirà a fare di meglio, magari con qualche dettaglio sportivo in più e un impianto frenante ottimizzato a regola d'arte. C'è ancora incertezza sul debutto di questa vettura ad alte prestazioni, dovremmo però vederla entro la fine di quest'anno, al peggio all'inizio del 2023.