Spezza una Tesla Model X in due con una Nissan GT-R lanciata a tutta velocità

La Tesla Model X l'abbiamo sicuramente vista in ogni salsa, questa volta però abbiamo per voi qualcosa di inedito: una Model X letteralmente aperta in due a causa di un violento incidente.

Le immagini fanno davvero paura, sappiate però che nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato ferite gravi. Ma cosa è successo esattamente? Come si fa a dividere in due una Tesla Model X? Il SUV elettrico è stato colpito da una Nissan GT-R arrivata ad altissima velocità bruciando un semaforo rosso. Parti della Tesla hanno poi raggiunto una Volkswagen e una Ford Mustang, che hanno riportato danni minori.

Le prime notizie dal posto vedevano quattro persone ferite, di cui una grave, fortunatamente poi si è appreso che i feriti erano soltanto due e in condizioni non preoccupanti. Questo si deve sicuramente all'alto livello di sicurezza offerto dalle auto odierne, con la Tesla Model X che ad esempio gode di 5 Stelle Euro NCAP alquanto solide, oltre ovviamente a un pizzico di fortuna.

Infatti la vettura elettrica è stata colpita da dietro, non davanti dove si trovava il conducente, inoltre chissà come sarebbero andate le cose se tutti e 7 i posti del SUV fossero stati occupati al momento dello schianto. Fortunatamente non è accaduto nulla di particolarmente grave, restano solo delle immagini difficili da dimenticare.