Che spettacolo la nuova Rotwild R.R275 X: sembra una gravel muscolare ma è elettrica

Negli ultimi anni nel settore delle due ruote a pedali è scoppiata una nuova affascinante moda: quella delle bici gravel, perfette sia per l’utilizzo in strada che sullo sterrato. L’ultima novità in questo ambito si chiama R.R275 X ed è firmata Rotwild, l’azienda tedesca specializzata in prodotti ad alte prestazioni.

Pur sembrando una normalissima gravel muscolare, la R.R275 X è in realtà elettrica. Nasconde infatti un motore Harmonic Pin Rig HPR50 da 250 W e 50 Nm di coppia, dunque perfettamente in linea con le direttive europee in materia. In caso di bisogno, premendo il Boost Button si ottiene una potenza massima di 300 W, utile a uscire dalle situazioni più complicate.

La velocità massima, sempre per rispettare le regolamentazioni, non va oltre i 25 km/h. Il telaio è stato sviluppato per essere leggero ma estremamente solido, non a caso è realizzato interamente in fibra di carbonio. Motore, batteria e controller sono montati centralmente, in questo modo i pesi sono ben bilanciati e il baricentro è basso per un miglior controllo. La R.R275 X si può usare anche in notturna, grazie a un potente faro LED che illumina fino a 1.000 lumen.

Non sappiamo ancora quando Rotwild riuscirà a mettere in commercio la R.R275 X, l’azienda però assicura che è già in produzione, possiamo dunque immaginare che le prime consegne avverranno già nei primi mesi del 2024. Della bici verranno prodotte due varianti, disponibili poi nelle misure S, M, L e XL. Ma quanto bisogna sborsare per una gravel e-bike così avanzata? Sicuramente non poco, vista la fibra di carbonio: il prezzo di partenza è fissato a 8.999 euro per il modello di partenza Pro, al top della gamma invece troviamo la Ultra a 11.999 euro.

Se amate i prodotti estremi, guardate la nuova super gravel elettrica presentata da Yamaha allo scorso Japan Mobility Show.