Spettacolo Porsche sul Nurburgring: il meglio del 2021, c'è l'ultima Cayman GT4 RS

Ancora una volta torniamo sul circuito del Nürburgring Nordschleife per rifarci gli occhi con auto fantastiche: dopo lo spettacolo Honda sulla pista tedesca, spostiamoci dal Giappone a Stuttgart per assistere a uno show Porsche senza precedenti. Vediamo assieme i momenti salienti delle migliori Porsche al Nürburgring.

Grazie a un recente video pubblicato su YouTube dal canale statesidesupercars possiamo assistere a tutti i migliori momenti del 2021 durante il Touristenfahrten, ovverosia il grande periodo di apertura del tracciato per il pubblico che vuole divertirsi per un giro, che si tratti di automobili da corsa, autobus o motociclette.

Già a circa 25 secondi dall’inizio del filmato assistiamo a una clip splendida sotto la pioggia, ma non manca poco dopo una lieve derapata da una Carrera S dopo la curva più ripresa dai visitatori del Nürburgring Nordschleife. Poco prima dei 2 minuti e 45 secondi il rombo del motore della GT3 riecheggia nelle nostre orecchie, mentre a 5 minuti e 40 secondi possiamo vedere una particolare 993 Turbo con kit widebody RWB che, come ben sappiamo, ha prezzi astronomici e proviene completamente dalla scena giapponese.

Lo spettacolo continua anche con un splendida Porsche Carrera RS gialla, GT2 RS in impostazione da corsa e, per non farsi mancare nulla, la ultima Cayman GT4 RS svelata nel novembre 2021. Che altro aggiungere, se siete fan Porsche non potete perdervi questo filmato!