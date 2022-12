Che spettacolo questo mini motore V8 con compressore volumetrico: sentite che sound!

Pochi mesi fa vi abbiamo mostrato il Toyan Engine V8, un motore in scala capace di raggiungere i 10.500 giri, ma l’esemplare di oggi ci ha lasciato ancor più estasiati. Grazie ad un video pubblicato sul canale YouTube di JhonnyQ90 possiamo assistere all’upgrade del mini propulsore con un compressore volumetrico che regala un sound unico.

Toyan produce diverse tipologie di motori in scala che vengono successivamente montati a bordo di auto radiocomandate, ed i loro propulsori possono arrivare pre-assemblati oppure come kit di montaggio fai-da-te. L’unità presente nel video però, ha richiesto ulteriori cure e ore di lavoro per apportare alcune modifiche atte ad accogliere il compressore.

La pompa dell’acqua ad esempio ha richiesto alcuni ritocchi per far sì che le viti di serraggio non interferissero con la cinghia del motore, ma anche una volta montato il tutto i lavori sono continuati per regolare a dovere la distribuzione. Dopo un ultimo controllo generale, è arrivato poi il momento della messa in moto, non priva di alcune complicazioni.

Il motorino d’avviamento si è bruciato per colpa del bottone dello starter che si è bloccato in posizione, ma successivamente ha preso vita senza problemi, permettendoci di godere del suo incredibile sound, con l’inconfondibile fischio del compressore volumetrico a farla da padrone, nonostante la piccola taglia del propulsore. Il motore necessita ancora di alcuni ritocchi all’erogazione del carburante, specie agli alti regimi, ma il risultato è comunque mozzafiato.

E a proposito di propulsori iin scala, sentite come canta il motore rotativo Wankel da 10 cc e 14.000 giri.