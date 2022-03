Che spettacolo: Delta Integrale, Lamborghini Countach e altre iconiche auto sul ghiaccio!

Tra Svizzera e Austria, i festival sul ghiaccio dedicati a vetture d’epoca non mancano e, anzi, sono tra i migliori d’Europa. Dopo avere visto la Bugatti Baby II elettrica al GP Ice Race, rechiamoci a St. Moritz per assistere all’International Concours of Elegance ricco di fantastiche automobili che hanno fatto la storia.

L’evento detto anche ICE (non solo acronimo, ma anche implicito legame con il freddo ghiaccio invernale sul Lago di St. Moritz) si è svolto il 26 febbraio 2022 e ha visto 45 auto parteciparvi dopo ben due anni di pausa causati dalla pandemia di COVID-19. Tra le tante vetture che notiamo nel filmato sin dai primi minuti, parcheggiate in bella mostra, ci sono anche una Lancia Delta Integrale che fa da “ICEbulance” per ogni emergenza medico-tecnica, ma soprattutto una Lamborghini Countach bianco perla che riprende lo stesso candore della neve.

Man mano che le riprese scorrono troviamo una Fiat Nuova 500, ma anche una Ferrari 250 GTO, una Aston Martin DB5 e, impossibile mancarla, la Ferrari Testarossa nera costruita su misura per Michael Jackson alla fine degli anni '80. Dopo una rapida rassegna, i proprietari delle automobili si preparano a scendere in pista per una breve corsa sul circuito ovoidale. Così facendo, finalmente possiamo anche sentire il rombo dei rispettivi motori.

Insomma, se siete amanti di auto d’epoca – e non solo, dato che troviamo anche delle fantastiche Maserati e Pagani nuove di zecca -, questo video fa proprio per voi: non perdetevelo!

