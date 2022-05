Lo spettacolo della 24 ore al Nürburgring in un video unico: un fiume di supercar!

Il Nürburgring Nordschleife durante maggio 2022 ha ospitato la sua iconica 24 ore, di cui abbiamo già visto in precedenza il video dei momenti migliori delle qualifiche. Grazie ai soliti youtuber del settore, però, abbiamo anche una compilation di battaglie e incidenti durante la 24 ore stessa!

A pubblicare su YouTube il filmato a cui ci stiamo riferendo è stato il solito canale Auto Addiction, il quale ha voluto garantire ai fan della competizione ADAC la possibilità di vedere le vetture da vicino, seppur in via digitale, dopo due anni di pausa dovuti al COVID. Il video si apre con il giro di formazione e poi passa al treno di supercar alla partenza: si vedono chiaramente numerose Audi R8 LMS, ma non mancano Mercedes-AMG GT3 Evo, Porsche 911 GT3 R, Lamborghini Huracán GT3 Evo, Aston Martin Vantage AMR e persino qualche Dacia, MINI, Subaru e KTM X-Bow. Insomma, c’è spettacolo per tutti i gusti!

Dopo la catena iniziale, di cui abbiamo potuto udire ripetutamente i rombi dei motori, la telecamera si è spostata in diversi tratti iconici mostrandoci battaglie all’ultimo metro, manovre rischiose e qualche incidente non poco preoccupante, compresa un’auto in fiamme – nessun problema, comunque, per il conducente. Auto Addiction ci ha fatto gustare poi qualche ripresa notturna e all’alba, oltre al cambio di meteo con l’arrivo di una pioggia non poco problematica. Nonostante tutto, the show must go on. Insomma, se siete appassionati vi consigliamo caldamente la visione del filmato.

