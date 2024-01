Una spettacolare Lamborghini Diablo blu è all'asta: apparteneva a Donald Trump

Nel mentre Lamborghini pare aver chiuso con i motori V10, questa spettacolare Lamborghini Diablo, un vero e proprio gioiello su quattro ruote capace di ispirare intere generazioni di automobilisti e designer, è attualmente all'asta.

Di Diablo, in generale, ve ne sono molte ancora in giro, ma quella che vi stiamo per mostrare è davvero speciale in quanto appartiene (ancora per poco) a Donald Trump. L'ex Presidente degli Stai Uniti d'America ha messo infatti all'asta questo gioiello. Si tratta per l'esattezza di una Lamborghini Diablo VT roadster del 1997, personalizzata con vernice "Blu Le Mans". L'auto, ordinata su misura da Trump, è un pezzo di "storia presidenziale" e automobilistica, una delle sole 132 prodotte per gli Stati Uniti.

La Diablo in questione ha percorso solo 15.431 miglia e ha una targa con scritto "Donald Trump 1997 Diablo" sulla portiera. Trump ha avuto una relazione speciale con Lamborghini, e questa Diablo, unica nel suo colore, è un'opportunità estremamente rara per i collezionisti. L'asta si terrà il 27 gennaio a Scottsdale, in Arizona, con un prezzo di vendita stimato nell'ordine di centinaia di migliaia di dollari (vi ricordate la Lamborghini Countach del film "The Wolf of Wall Steer" distrutta? E' stata venduta ad un prezzo da capogiro).

Nonostante la casa d'aste Barrett-Jackson non abbia fissato un prezzo guida di prevendita per questa supercar, il suo valore è amplificato dalla sua connessione con Trump e dalle personalizzazioni esclusive. L'ultima vendita, avvenuta sette anni fa su eBay per 460.000 dollari, potrebbe essere superata quando il martelletto cadrà alla fine di questo mese. Si prevede che questa Diablo rappresenti un investimento di rilevanza sia per gli appassionati di auto che per i collezionisti, riflettendo il lusso e la storia di un'epoca passata e dal valore incarnato dal personaggio che la possiede attualmente.