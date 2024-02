Ecco quanto abbiamo speso in Italia per fare benzina nel 2023: numeri da record

Quanto abbiamo speso in Italia nel corso del 2023 per fare benzina e gasolio? Una cifra record, ben 70,9 miliardi di euro, e anche se in lieve calo rispetto all'anno precedente (-0,3 per cento), si tratta di numeri pazzeschi.

Di questi, ben 38,1 miliardi di euro sono finiti nelle casse dello stato, l'Erario, con una crescita del 22,7 per cento su base annua, la quota più alta in tutta Europa stando a quanto scrive il Corriere della Sera.

A comunicare i numeri è la banca dati del Centro Studi Promotor attraverso le informazione fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nei 38,1 miliardi di euro che si è incassato lo Stato rientrano le accise e l'IVA sulle stesse e sul costo industriale, mentre a produzione e distribuzione sono andati 32,8 miliardi di euro. Da notare che se da una parte lo Stato ha guadagnato il 22,7 per cento in più rispetto al 2022, la componente industriale ha invece ottenuto un 18,1 per cento in meno su base annua, e l'incremento della parte fiscale è dovuto in particolare al fatto che le agevolazioni concesse due anni fa sono state eliminate dal governo Meloni.

Per quanto riguarda i consumi, nel 2000 benzina e diesel si distribuivano quasi a metà la torta, 22,4 per i primi e 22,1 per i secondi. Nel 2023, invece, la benzina è scesa a 11,1 miliardi di litri, con il gasolio che invece è cresciuto a 28. In merito ai prezzi, invece, nel 2000 la benzina costava 1,08 euro al litro contro gli 1,86 medi del 2023, per una crescita del 72,2 per cento. Il gasolio è invece passato da 0,89 a 1,79 al litro, con una crescita quindi del 100,9 per cento. Da segnalare tra l'altro che i prezzi di gasolio e benzina sono in forte aumento proprio in questi giorni, con la verde self che sta al momento fra 1,851 e 1,869, mentre il gasolio fra 1,900 e 2,040.

Infine, il raffronto fra i consumi del 2023 e quelli del 2019, l'ultimo anno pre pandemia di covid: la benzina è cresciuta dell'11,5 per cento, mentre il gasolio è calato del 2,1 per cento. Anche alla luce di questi dati, risulta incomprensibile come in Italia le auto elettriche pesino solamente il 4,2 per cento del mercato totale, nonostante il notevole e palese risparmio nel fare un pieno di elettricità rispetto a benzina o diesel.

Tante le esperienze reali che vi abbiamo riportato a riguardo, come quella di un padre di famiglia che ha scoperto l'elettrica e che ora risparmia 180 euro al mese di carburante.