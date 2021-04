Lascia il finestrino aperto e va a fare la spesa: auto invasa da 15.000 api

Un uomo a Las Cruces, New Yersey, è uscito di casa per fare spesa in un classico negozio di alimentari. Potrebbe essere la storia meno interessante del mondo se non fosse per la sorpresa che ha trovato una volta tornato in auto: ben 15.000 api si erano impadronite dei sedili posteriori della sua Buick.

Vista la temperatura primaverile l'uomo, di cui non è stato rilasciato il nome, ha parcheggiato lasciando abbassato il finestrino posteriore della sua Buick Century. Una volta tornato all'autovettura non si è immediatamente accorto della novità, quando ha sentito il ronzio e visto lo sciame ha chiamato immediatamente il 911. A togliere le castagne dal fuoco - o meglio, le api dalla Buick - ci ha pensato Jesse Johson, vigile del fuoco e paramedico fuori servizio, nonché apicoltore. Chi meglio di lui?

Un apicoltore non può che aver risolto la vicenda in maniera pacifica: Johnson ha cosparso uno scatolone di citronella e le api, attratte dall'odore, si sono catapultate nella loro nuova casa. Il tempo di un viaggio nell'apicoltura di Johnson, lì la colonia ha potuto trovare una sistemazione più comoda, all'interno delle arnie. La stima delle 15.000 api rimosse proviene direttamente dal verbale dei vigili del fuoco.

Prendiamo spunto dai temi di questa notizia per consigliarvi due letture parecchio dissimili tra loro: l'analisi dell'Università di Exeter sulle capacità di ricordo delle api e la futuristica Buick Electra Concept da 589 CV.