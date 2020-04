Ecco uno speronamento effettuato alla perfezione: il video

Un uomo dell'Oklahoma, Stati Uniti, è stato finalmente arrestato dopo aver costretto la polizia ad un feroce inseguimento della Toyota Camry impazzita, e il tutto è stato riportato nel dettaglio da News 9.

Le autorità, secondo il portale di news americano, avrebbero iniziato l'inseguimento quando si sono accorte del fatto che l'auto sia stata effettivamente rubata. A quanto pare il criminale non gode del miglior palato per quanto concerne le auto (la Camry Solara non è di certo uno schianto), e a peggiorare le cose c'è l'abbinamento dei colori beige-rosso del modello decappottabile, ma lasciamo perdere.

I media locali a ogni modo ci fanno sapere che l'uomo abbia più volte superato i 160 km/h durante la fuga, e gli agenti l'hanno tallonato dalla I-40 all'autostrada Highway 377 presso Pottawatomie County. Il tutto è stato ripreso a volo d'aquila da un elicottero, e la successione di immagini in alto dura appena un minuto, ma è efficace nel mostrare la volante mentre prova, con grande successo, una "PIT maneuver", che consiste nello speronamento e della vettura in fuga, la quale viene fatta girare su sé stessa fino a fermarsi.

Il problema è che non sempre azioni di questo tipo si concludono nel migliore dei modi. Infatti alcuni giorni fa un agente aveva provato ad arrestare la corsa di un pick-up proprio con una PIT maneuver, ma la dinamica ha portato a un balzo in un terrapieno, il quale ha ribaltato i mezzi provocando la morte dell'individuo in fuga. Al momento sono in corso delle indagini al riguardo.

