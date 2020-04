Sperona due volte un altro veicolo e poi scappa, ma una telecamera registra tutto

Nella città di Novato, in California, una telecamera posizionata sul retro di una vettura ha beccato un'automobilista davvero fuori di sé, mentre era intenta a tallonare per ben due volte il veicolo che le era davanti.

Potete vedere tutta la scena dal video in alto, ma il momento topico inizia al minuto 2:20, quando la donna a bordo della Ford rossa è ferma nel traffico, ma all'improvviso, chissà per quale motivo, decide di colpire volontariamente il paraurti del'auto che la precedeva. Lo scontro non è stato propriamente lieve, e infatti la camera mostra la donna ricevere un bel contraccolpo.

Nel caso nel quale l'impatto fosse stato involontario, e la persona autrice di ciò piena di buone intenzioni, il tutto si sarebbe risolto semplicemente accostando da qualche parte le auto e con il successivo scambio di credenziali, ma non è quello che l'inferocita automobilista ha fatto.

Stranamente poco dopo è tornata alla carica colpendo nuovamente il paraurti per la seconda volta, probabilmente nel panico. Infine fa marcia indietro per qualche metro, gira il volante verso destra e si dà alla fuga. La vittima di tutto ciò ha avuto sangue freddo e ha fatto tutto quello che era in suo potere per gestire al meglio la situazione in suo favore: il malcapitato è infatti sceso subito dal veicolo, ha estratto il proprio smartphone ed ha immortalato la macchina rossa e la relativa targa.

Le riprese proseguono poi con l'uomo che con tutta calma rientra nell'auto e chiama il 911 per fare un report completo. Nella descrizione del video l'uomo riferisce che la polizia è arrivata all'istante per offrire assistenza, e ha subito preso visione del materiale. Secondo quanto riportato de lui stesso, gli agenti gli avrebbero rivelato che la donna avesse già una lista di precedenti non certamente invidiabile.

Nel frattempo, dall'altra parte del Paese, più precisamente in Florida, è scoppiato un violento incendio che ha visto coinvolte oltre 3.500 auto creando una situazione infernale. Per chiudere restando in tema di auto danneggiate vi rimandiamo alle complesse operazioni di recupero relative ad una Ford Mustang Boss 302, la quale era caduta per più di 100 metri da una collina della California.