'Ogni giorno spero di rivedere Michael Schumacher': il ricordo della sua 'mamma italiana'

Rossella Giannini è la 'mamma italiana' di Michael Schumacher. Si tratta della chef del ristorante Montana di Maranello, un vero e proprio ritrovo dei ferraristi nonché un luogo di culto per tutti gli amanti del Cavallino Rampante.

Fra quelle quattro mura sono passati tutti i piloti e i dirigenti della Rossa, fra cui appunto il 7 volte campione del mondo. Rossella Giannini conobbe il Kaiser subito dopo il suo sbarco a Maranello: “14. Febbraio 1996”, dice a SportBild con un sorriso, per poi aggiungere: “Michael era a Maranello per la presentazione. Il team lo aveva portato in tre ristoranti, anche da noi al Montana. Ci siamo trovati subito bene, quindi Michael è continuato a venire”.

I due instaurarono fin da subito un legame speciale al punto che Rossella lo chiamava “Maikel” e ogni qual volta Schumi si recava a Maranello non si dimenticava mai di andarla a trovare. Il rapporto fra i due è proseguito fino a quel tragico 29 dicembre 2023, giorno in cui si verificò il tristemente noto incidente sugli sci di Michael Schumacher e per cui forse furono commessi due gravi errori.

“Ero in vacanza in quel momento e l’ho sentito al telegiornale: quando fu chiaro quanto fosse grave la situazione mi crollò il mondo addosso”, racconta Giannini con la voce tremante e le lacrime sul viso, sottolinea la Bild.

Da allora non passa giorno in cui la “mamma italiana” di Schumacher non pensi al campione tedesco: “Mi manca moltissimo. Ogni giorno guardo la porta d'ingresso e spero che passi di nuovo e di preparargli le tagliatelle al ragù che erano il piatto preferito di Schumacher. In casi eccezionali ordinava spaghetti aglio e olio”.

Quindi Giannini aggiunge: “Non riesco a credere che l'incidente sia avvenuto già dieci anni fa. Nel frattempo sono riuscita a metabolizzare questa situazione. Non soffro più, ma ricordo i momenti belli”, parole che per certi versi rispecchiano quelle rilasciate dal numero uno della Formula 1, Domenicali, che parlando di Schumacher ha detto: “Non lo augurerei al peggior nemico”.

La chef del Montana non ha contatti con la famiglia di Schumi: “Non voglio dare fastidio. La situazione è già abbastanza difficile per i parenti. Ogni tanto parlo con gente della Ferrari e chiedo, ma non voglio impormi”.

La chef è anche la “mamma” di un altro tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel: “Maikel voleva che Sebastian si sentisse subito accolto. L'ho accolto a braccia aperte. Sebastian ha un buon cuore, come Maikel".