Uno spericolato alla guida di una Porsche 911 GT3 RS: ecco cosa non fare al volante

Spesso ci si domanda: a cosa servono tutte le auto sportive in grado di raggiungere (o superare) i 250 km/h se i limiti stradali in Italia non vanno oltre i 130 km/h? Beh esiste una folta schiera di appassionati responsabili che scende in pista appena può, così come c'è qualche genio che esagera sulle strade pubbliche.

Se siete alla ricerca di un manuale dentro cui trovare tutto ciò da non fare su strada con una vettura ad alte prestazioni, beh lo avete indirettamente trovato: vi basta mandare in Play il video che trovate in pagina per osservare uno spericolato "pilota" improvvisato a bordo di una Porsche 911 GT3 RS. Una vettura eccezionale e potente, in grado di offrire 500 CV di forza bruta, che andrebbe però guidata con coscienza.

Nel filmato invece vediamo un incauto conducente affrontare curve al limite, sorpassi esagerati, sterzate nervose e quant'altro, con l'auto che praticamente rimane salda in strada grazie alla corposa elettronica di bordo. Il guanto tattico indossato dal conducente di questa GT3 RS sembra un oggetto di scena, non è affatto in linea con le abilità del pilota, che inoltre guidando in questa maniera su strada pubblica ha messo a rischio la sua incolumità come quella degli altri regolari utenti. Ora sapete come non si guida una bestia simile.