Quella speranza di Mika Hakkinen nei confronti di Michael Schumacher: 'Ha una qualità...'

Quella fra Schumacher e Hakkinen è stata una rivalità che ha segnato la storia della F1. I due si sono sfidati sempre con grande rispetto, e prima ha vinto il finlandese su McLaren poi Schumi si è preso la rivincita vincendo ben cinque titoli di fila con Ferrari e scrivendo pagine memorabili del motorsport.

In queste ore Mika Hakkinen ha ricordato quegli anni, parlando ai microfoni di f1-insider.com: “Abbiamo percorso una lunga storia insieme – le parole riportate da FormulaPassion.it – già all’età di 14 anni ci sfidavamo sui kart. La nostra rivalità, per certi versi divertente, è iniziata allora. Una volta l’ho battuto come ospite in una gara di Formula 3 tedesca, e la cosa non gli piacque affatto. Tuttavia, abbiamo avuto grandi duelli. Era un avversario piuttosto duro, non lasciava mai molto spazio, si difendeva sempre con estrema durezza“.

I due se le sono anche 'cantate' sui circuiti di tutto il mondo, come quando a Spa nel 2000 il tedesco spinse il rivale sull'erba a 300 km/h: “Spesso mi arrabbiavo con lui – ha proseguito Hakkinen – per esempio a Spa, nel 2000, quando mi ha spinto sull’erba a 300 km/h, in quell’occasione gli dissi di usare il buon senso. A quella velocità è una questione di vita o di morte. Lui si limitò a scuotere la testa e a guardarmi con aria interrogativa. Per lui era una gara. Alla fine è stato il migliore di noi. Michael, oltre a essere un grande talento naturale, era una persona che lavorava molto duramente, era mentalmente molto forte e anche molto intelligente. Sapeva esattamente cosa voleva e lo diceva in modo molto diretto. Le vittorie non arrivano per caso. Sono il risultato di un duro lavoro”.

Quindi ha aggiunto e concluso: “Ci sono molte cose che ammiravo di Schumacher, e la più importante era senza dubbio il fatto che non mollasse mai, non era nel suo vocabolario la parola 'arrendersi', e spero che questa qualità possa aiutarlo anche oggi”.

Schumacher si è ritirato da 10 anni a vita privata dopo un terribile incidente sulle nevi. In pochi conoscono lo stato di salute del 7 volte campione del mondo e di recente l'amico Benoit ha spiegato: “Schumacher è senza speranza”, confermando di fatto i timori di tutti noi.