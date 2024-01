Già 'spenta' l'influencer digitale creata con l'IA da Mahindra Racing: troppe critiche

L’intelligenza artificiale sta vivendo sicuramente un momento di boom, grazie all’IA sono addirittura nate influencer totalmente digitali in grado di confondere e appassionare il pubblico, pensiamo ad esempio ad Ava Rose, l’esperimento già fallito del team di Formula E Mahindra Racing.

Uno dei casi più eclatanti in questo senso è stato quello di Emily Pellegrini, un’influencer da centinaia di migliaia di follower su Instagram totalmente digitale, capace di “ingannare” anche VIP e calciatori. Rapito evidentemente dall’hype, anche il team Mahindra Racing che gareggia in Formula E ha pensato di fare un esperimento simile con la digital influencer Ava Rose, interamente creata con l’IA e in grado - nel giro di pochi giorni - di raccogliere quasi soltanto insulti e critiche.

A seguito delle polemiche, Mahindra Racing ha già deciso di fermare l’esperimento e spegnere Ava dopo circa un mese di vita (il primo post era datato 8 dicembre 2023). Frederic Bertrand, CEO e Team Principal di Mahindra Racing, ha scritto l’11 gennaio 2024: “Coltivare la diversità, l’inclusione e l’innovazione è un obiettivo chiave di Mahindra Racing. La nostra influencer generata con l’IA voleva rappresentare questo nostro obiettivo, i commenti della community hanno però avuto un peso enorme. Vi abbiamo ascoltati, capiti, e abbiamo deciso di fermare il progetto”.

L’account Instagram di Ava Rose, che aveva le sembianze di una bella ragazza digitale, risulta ora irraggiungibile e sul web già si ironizza: è il primo licenziamento di una IA della nostra storia? Probabile, del resto prima o poi doveva succedere...