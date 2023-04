Quanto spendono gli italiani per un'auto usata? Dopo quanti anni cambiano modello?

Ogni quanti anni gli italiani cambiano la propria auto? Ci aiuta a rispondere a questa domanda un nuovo studio di carVertical, il portale grazie a cui è possibile tracciare la vita dei veicoli di seconda mano - e scoprire così problemi o potenziali truffe.

Stando ai dati raccolti da carVertical, un terzo degli automobilisti italiani (pari al 33,4%) cambia auto ogni 4-6 anni, il 28,9% ogni 1-3 anni, il 21,3% ogni 7-10 anni, infine il 7,9% entro i 10 anni di vita del veicolo. Abitudini simili agli automobilisti francesi, anche se al di là delle Alpi il 12,9% cambia auto entro i 10 anni di attività.

Quanto spendono invece gli italiani per acquistare un'auto usata? Potrà sembrarvi strano ma i modelli più economici sono anche i meno popolari. Il 27,4% degli automobilisti spende in Italia fra i 5.000 e i 10.000 euro per un'auto usata. Il 15% cerca vetture che costino fra i 10.000 e i 15.000 euro, mentre il 14,7% punta a veicoli che costino fra i 15.000 e i 20.000 euro. I veicoli più costosi, al di sopra dei 60.000 euro, è richiesto dal 2,1% degli automobilisti italiani, mentre in Francia e in Spagna sono rispettivamente lo 0,6% e l'1,3%.

Ovviamente la situazione economica di ogni singolo Paese si riflette sulla possibilità di spesa degli automobilisti, in Romania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca la maggior parte del pubblico spende fino a 3.000 euro per un'auto usata; livelli molto più alti si possono trovare in Italia, Regno Unito e Francia dove la spesa più comune è fra i 5.000 e i 15.000 euro per un veicolo di seconda mano. "Pochi compratori italiani di auto si aspettano di spendere meno di 3.000 euro. Solo l'8,4% degli italiani cerca auto di questo tipo, mentre in Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca circa il 10% degli automobilisti cerca auto di valore inferiore a 1.000 euro" ha spiegato Matas Buzelis di carVertical.

Per quanto riguarda l'Italia le scelte sono guidate anche da una forte impronta culturale, siamo abituati a evitare auto troppo economiche che abbiano emissioni di CO2 molto alte, che siano poche sicure, vendute con allestimenti eccessivamente poveri e provengano magari da Paesi esteri. Secondo la vostra esperienza personale vi ritrovate con i dati registrati da carVertical?