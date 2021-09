Quanto spendono gli italiani per l'acquisto di un'auto usata? I prezzi medi

Quanto spendono gli italiani per l'acquisto di un'auto usata? È la domanda che si è posto l'Osservatorio BrumBrum, il team interno di rilevazioni e indagini statistiche del portale BrumBrum.it, rivenditore online di auto usate. Ebbene la risposta breve è 15.167 euro in media.

La risposta più approfondita invece vede diverse fasce di prezzo in base alla categoria della vettura. Le auto usate più costose sono i SUV, con prezzi medi pari a 27.641 euro, poi troviamo i crossover con 19.108 euro e le berline a 16.463 euro. Per una familiare gli italiani spendono in media 15.387 euro, mentre per scendere al di sotto dei 10.000 euro bisogna guardare a Monovolume, City Car e utilitarie.

Com'è facile immaginare, a livello di alimentazione sono le elettriche le auto usate più costose: per una BEV si spendono in media 27.736 euro, per una ibrida invece si scende a 22.270 euro. Il diesel sta di media a 16.024 euro, mentre per la benzina si arriva a 13.646 euro. Bene il Metano, a 10.817 euro, l'alimentazione meno costosa risulta invece il GPL, con appena 8.141 euro di media.

Per quanto riguarda il cambio, una trasmissione automatica costa in media 23.285 euro, mentre per un semplice cambio manuale di scende a 10.928 euro.