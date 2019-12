Ecco quanto si spende ogni anno per la manutenzione di una Bugatti Veyron

Vi siete mai chiesti quanto si spende per la manutenzione base di una supercar dal costo plurimilionario? In un video il proprietario di una Bugatti Veyron, una hypercar da 1.7 milioni di dollari, racconta la cifra folle che paga ogni singolo anno solamente per la manutenzione ordinaria.

La vettura in questione è quella di Manny Khoshbin, un imprenditore che possiede una discreta collezione di veicoli di lusso. La Veyron di Koshbin non è il modello base, ed è stata profondamente personalizzata. Per averla ha dovuto sborsare 3 milioni di dollari. Per la cronaca, non gliene è nemmeno bastata una, perché di Bugatti Veyron Koshbin ne possiede ben due.

Iniziamo dal cambio dell'olio e degli altri liquidi (freni, radiatore ecc): Bugatti chiede la bellezza di 25.000$. Come per molte hypercar di questo tipo, il design unico della vettura rende l'operazione tutto fuorché semplice, e pertanto può essere eseguita solamente dalla casa automobilistica.

Ogni 2-3 anni vanno poi sostituiti anche i freni, e solo per questo partono altri 38.000$.

Bugatti suggerisce poi di sostituire le ruote ogni 16.000 km.

In media, tra una cosa e l'altra, stiamo parlando di circa 50.000$ ogni singolo anno. Le belle auto costano, e le spese non si fermano decisamente al momento dell'acquisto.