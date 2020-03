Spende 40.000$ per questa Dodge Challenger, e dopo 12 anni la rivende nuova

L'ultima generazione di Dodge Challenger, nonostante i suoi anni sul groppone, continua a vendere alla grande negli Stati Uniti, e viene offerta in 9 differenti combinazioni, che oscillano tra i 28.000 ed i 78.000 dollari.

Se però sapete bene dove cercare vi potreste portare a casa una versione con un poderoso V8 a poco prezzo. Infatti è in vendita una Dodge Challenger SRT8 First Edition del 2008 , la quale ha percorso in totale soltanto 24 chilometri in 12 anni. In pratica è nuova di zecca, e il proprietario l'ha piazzata su eBay dicendo che è rimasta in un deposito da quanto è stata consegnata, e non è mai stata utilizzata.

A testimoniarne le perfette condizioni ci pensano le foto della vettura, che potrete ammirare dalla galleria di immagini in fondo alla pagina. Questa First Edition è verniciata in nero, gode di cerchi in lega a cinque razze e pinze freno in rosso, all'interno invece dominano pelle nera ed Alcantara, con accenni in rosso qui e lì. La macchina, sempre secondo il venditore, è piena di optional in quanto avrebbe speso 5.000 dollari per renderla quanto più confortevole possibile. Troviamo infatti un tetto apribile, aria condizionata, serrature e finestrini elettrici, regolazione elettronica dei sedili, lettore CD, cruise control e tanto altro.

Sotto al cofano si fa ben sentire il V8 HEMI aspirato da 6,1 litri, che sprigiona 425 cavalli di potenza incanalati verso le ruote posteriori da un cambio automatico. La Challenger SRT8 First Edition chiede 27.000 dollari, a fronte di un valore di 40.158 quando nel 2008 era in concessionaria. Con gli optional a far lievitare a 45.000 dollari il prezzo il proprietario ci ha perso in pratica 18.000 dollari tenendola ben conservata per il prossimo acquirente. Non una scelta del tutto saggia, insomma.

Per chiudere vi rimandiamo a questa bellissima e rozzissima Dodge Challenger Demon che sprizza fibra di carbonio da tutti i pori. Si tratta di un modello riprodotto in soli quattro esemplari.