Speed Demon 715: nuovo record per l'aereo terrestre da 775 km/h

Se i 490 km/h toccati dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+ non vi hanno destato stupore e se i 532 km/h teorici della Koenigsegg Jesko Absolut vi lasciano imperterriti abbiano noi la soluzione: una vettura da record da 775 km/h.

Alcuni record alla Bonneville Speed Week vengono migliorati anno per anno, non è stato i caso dei 722.19 km/h di velocità media fatti segnare da Danny Thompson su Challenger 2 nell'edizione 2018. Il record assoluto di veicoli con motore a pistoni è stato non battuto, ma disintegrato questa settimana dalla Speed Demon 715 di George Poteet. Il veicolo da record ha la carrozzeria streamline totalmente carenata, cupolino di stampo nautico ed è spinto da un motore big-block Chevrolet da 9,0 litri.

La Speed Demon è risultata veloce nella classe AA/BFS (streamliner con motore a pistoni) per tutta la settimana. Mercoledì 12 agosto ha fatto registrare una velocità media sulle 5 miglia di 755,26 km/h, mentre giovedì 13, grazie alle condizioni climatiche migliori, ha fatto segnare una media di 757,56 km/h con una velocità di punta di 775 km/h! La classifica finale basata sulla media delle due manche è chiara: si tratta di record.

Una curiosità di questi record di Bonneville risiede nell'età dei piloti: Thompson nel record 2018 aveva 69 anni, Poteet oggi ne ha 71. Il pilota della Speed Demon ha riacciuffato un record da lui precedentemente detenuto, la vettura è in sviluppo da anni e precedentemente era equipaggiata con uno small-block Chevrolet.

Parlando di tempi di sviluppo vale la pena citare la Bloodhound SSC, in sviluppo dal 2008 e progettata per essere il primo veicolo terrestre a superare le 1000 miglia, gli anni di attesa potrebbero diventare il record stesso... (foto cover: Speed Demon 715 Fagebook page)