Specialized Epic 2021, tutti i nuovi modelli e i prezzi italiani

Per le biciclette è certamente un periodo di gran fermento, dovuto anche al Bonus Mobilità 2020 ideato dal Governo e inserito nell'ultimo Decreto Rilancio. I lanci di nuovi modelli si susseguono senza sosta e oggi è il momento della nuova famiglia Specialized Epic 2020.

Bici Full Suspension cross-country costruite per raggiungere altissime velocità, che raccolgono l'eredita di una famiglia di prodotti capace negli ultimi anni di conquistare oltre 100 podi e vittorie nella Coppa del Mondo. Al top della gamma troviamo la nuova S-Works Epic, bici competitiva da ben 11.599 euro, disponibile in Carbonio e Satinato/Argento/Verde Cangiante, oppure in Rosso/Argento/Nero/Bco perlato oro nelle misure S, M, L e XL (Specialized vende anche il telaio centrale separato a 4.999 euro).



Scendendo di prezzo, incontriamo la Epic Pro a 8.499 euro nella colorazione Bianco madreperla/Nero satinato, la Epic Expert a 6.299 euro e infine il modello più abbordabile fra tutti, la Epic Comp da 4.199 euro, disponibile in Petrolio Satinato Cangiante/Argento oppure in Rosso Lucido Perlato/Bianco Metallizzato. Tutti i modelli, come la S-Works Epic, sono disponibili nelle taglie S, M, L e XL, la Expert e la Comp hanno in aggiunta anche le varianti XS. A questo link la scheda tecnica di tutti i modelli.