La speciale Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 arriva in Italia con 300 CV e 400 Nm

Nel 1976 Volkswagen ha cambiato a suo modo la storia dei motori, lanciando un'icona intramontabile: la Golf GTI, versione più sportiva della vettura standard. Per festeggiare i 45 anni della GTI il marchio di Wolfsburg ha creato una serie speciale chiamata Golf GTI Clubsport 45.

Basata sulla GTI Clubsport da 300 CV, la Golf GTI Clubsport 45 in edizione speciale è ora disponibile in Italia al prezzo di listino di 51.900 euro. Non è la sola novità per il mercato italiano, infatti la gamma Golf GTI si amplia con l'introduzione a listino della versione da 245 CV con cambio manuale. Questa versione costa al pubblico 39.450 euro.

Tornando alla Golf GTI Clubsport 45, tecnicamente abbiamo un motore 2.0 TSI che eroga 55 CV in più rispetto alla GTI standard, inoltre abbiamo a bordo la Modalità Special, dedicata a chi guida in pista. Il propulsore della serie EA888 evo4 eroga 300 CV/221 kW e 400 Nm di coppia massima, e risulta associato a un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti - che permette di coprire lo 0-100 km/h in 5,6 secondi. Esteticamente abbiamo prese d'aria maggiorate, l'alettone posteriore sportivo dal design specifico (che ottimizza i flussi d'aria) e l'impianto di scarico sportivo in titanio firmato Akrapovič con due uscite separate agli estremi del paraurti posteriore.

Il pacchetto Race di serie include poi cerchi in lega Scottsdale da 19" in nero lucido, con tanto di cordone rosso che richiama la classica linea della calandra GTI, e la rimozione del limitatore di velocità massima che le permette di toccare i 270 km/h. La Golf GTI Clubsport 45 è dotata inoltre dei proiettori anteriori IQ.Light LED Matrix.

Partono anche gli ordini della Golf GTI da 245 CV con cambio manuale a 6 rapporti, con le caratteristiche tecniche che restano identiche alla versione dotata di cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, così come la dotazione di serie. Come detto sopra, questo variante costa 39.450 euro.



Per chi invece volesse una Golf tradizionale ci sono sempre le varianti ibride della generazione 8: la prova della Volkswagen Golf eTSI 1.5.