Una speciale LaFerrari in vendita: chi la acquista potrà andare al massimo a 48 km/h

Comprereste una Ferrari per andare massimo a 50 km/h? Che ci crediate o meno esiste una Ferrari LaFerrari che più di lì non va. Si tratta di un prototipo in colorazione rosso, bianco e nero, ed attualmente è in vendita.

Questo capolavoro è stato messo all'asta dalla concessionaria Supercar Blondie a Dubai, e la sua destinazione finale non sarà quella di essere guidata ma piuttosto di essere esposta e ammirata in occasioni speciali. Non è solo una questione di velocità limitata, che si attesta a 48 km/h, ma anche di omologazione per la circolazione su strada, una caratteristica che questa LaFerrari prototipo non possiede.

Internamente, questo veicolo è conosciuto come "F150 Prototipo Preserve PS1" e fu concepito come prototipo di fabbrica, identico in tutto e per tutto all'auto di serie tranne che per la sua particolare combinazione di colori. La carrozzeria esterna in Rosso Corsa, Nero opaco e bianco è in effetti un trio insolito per una Ferrari.

L'abitacolo segue la scelta cromatica esterna, con sedili in pelle rossa con dettagli neri a contrasto, e una plancia rivestita in Alcantara nera e fibra di carbonio. Nonostante sia stata utilizzato per i test e abbia accumulato 16.412 chilometri sul tachimetro, questa LaFerrari si presenta impeccabile, anche se un po' lenta.

Sotto il cofano è presente un motore V12 Type F140FE da 6,3 litri, potenziato da due motori elettrici, per un totale di 950 cavalli e 664 piedi libbra di coppia. In tutto e per tutto lo stesso motore de LaFerrari che conosciamo, ma limitato dalla fabbrica (no, non pensate di poterlo sbloccare "smanettando" con la centralina).

Ora, facciamo un confronto: se la LaFerrari più costosa mai venduta ha raggiunto i 5.360.000 dollari di prezzo, quanto potrebbe valere questo esemplare? Stando a quanto la concessionaria di Supercar Blondie chiede, si parla di circa 500.000 euro (poco meno forse), un prezzo tutto sommato onesto se paragonato a quello dei una LaFerrari "qualunque". Sicuramente, se lo scopo è quello di diventare un completo d'arredo, non è economicissima.

Proprio oggi vi abbiamo parlato di un nuovo brevetto depositato da Ferrari negli Stati Uniti: questo propone un innovativo sistema di "apertura adattiva" degli scarichi per le supercar per modulare il suono emesso, ma anche per integrare l'aerodinamica nel design dello scarico stesso. L'obiettivo è offrire un'esperienza sonora più coinvolgente e personalizzata per il conducente, compensando le restrizioni sulle emissioni e garantendo, al contempo, un sound di scarico naturale e emozionante.

