Questo speciale ID.Buzz può trasportare passeggeri in Germania senza alcun conducente

Negli Stati Uniti la ricerca sulla Guida Autonoma è sicuramente più avanzata grazie alle leggi più permissive, in Europa invece solo ora le auto senza conducente muovono i loro primi passi. Una flotta di Volkswagen ID.Buzz a guida autonoma inizierà a trasportare passeggeri in Germania.

Per la prima volta un van elettrico ID.Buzz di Volkswagen senza alcun conducente trasporterà delle persone nel vecchio continente, a partire dalle istituzioni tedesche. I primi ID.Buzz autonomi sono stati scovati in Europa lo scorso mese di maggio, quando il brand MOIA ha annunciato una collaborazione con Apex.AI per sviluppare una flotta di van completamente autonomi. È dal 2021 che MOIA collabora con la divisione veicoli commerciali di Volkswagen, con i primi mezzi autonomi arrivati prima a Monaco, poi a Austin, in Texas, per un progetto parallelo.

Proprio a Monaco gli ID.Buzz MOIA inizieranno ufficialmente il trasporto passeggeri, con i primi viaggi che coinvolgeranno autorità locali, partner commerciali e giornalisti. I mezzi, dotati di Guida Autonoma di Livello 4 (come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5), rimarranno ovviamente in centro città e funzioneranno come servizio di trasporto pubblico e rideshare.

Successivamente MOIA penserà anche a espandere il mercato autonomo negli Stati Uniti, come confermato da Christian Senger, membro del consiglio di amministrazione Volkswagen responsabile dello sviluppo dei mezzi a guida autonoma: “Espandere il nostro programma di guida autonoma al Nord America rappresenta il nostro prossimo passo strategico per avere dei risultati sul lungo termine. Ci aiuterà a testare, validare e rifinire la tecnologia anche sulle strade americane”.