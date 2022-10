La nuova e speciale Ferrari SF90 avvistata a Maranello

Ferrari è sinonimo di qualità e sportività nel campo delle automotive, un marchio che ha fatto la storia dell'automobilismo e che fa spesso parlare di sé, basti pensare all'incredibile attenzione mediatica dettata dalla nuova Hypercar. Ad ogni modo, a Maranello stanno lavorando anche a versioni speciali di alcune vetture del proprio parco auto.

Ferrari sta infatti lavorando ad un SF90 ad alte prestazioni, un modello speciale tornato in auge nelle scorse ore a seguito di nuovi scatti spia trapelati in rete. Vediamo infatti la vettura in mimetica camouflage, come potete notare voi stessi in calce alla notizia, che non riesce tuttavia a nascondere qualche accorgimento alle estremità dell'auto, soprattutto all'anteriore dove a Maranello stanno lavorando per migliorare ulteriormente l'aereodinamica.

Ai lati vediamo nuove minigonne e un retrotreno leggermente allungato rispetto al modello originale. Probabilmente si tratta di una versione della SF90 più prestazionale ma pur sempre 'da strada' rispetto al modello con il grande alettone al posteriore e il differente sistema di scarico beccato al Nürburgring, seppur quest'ultima potrebbe trattarsi soltanto di un'edizione per i clienti speciali del Cavallino Rampante.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per conoscere ulteriori novità sulla nuova, speciale, Ferrari SF90. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.