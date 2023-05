La speciale Citroën My Ami Buggy arriva in Italia: quanto costa?

Quanti fra voi ricordano la mitica My Ami Buggy Ultra Limited Edition? Il piccolo quadriciclo francese aveva fatto impazzire tantissimi utenti, era però uscito solo in Francia e in sole 50 unità. Ora anche noi italiani potremo averne una in questa particolare edizione.

Citroën ha appena lanciato la nuova serie speciale My Ami Buggy II: 1.000 unità disponibili in 10 Paesi. Oltre alla Francia la variante arriverà in Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Lussemburgo, Marocco e Turchia. Il design del quadriciclo è quantomai "intrepido e simpatico", non presenta porte né tetto e sfoggia una carrozzeria color Kaki, perfetto per l'avventura.

Diversi gli elementi esclusivi di questa variante speciale, pensiamo ai rivestimenti trasparenti delle porte per proteggere gli occupanti da eventuali intemperie o la borsa rimovibile con zip, posizionata al centro del volante e utile per riporre piccoli oggetti di uso quotidiano.

La vendita della My Ami Buggy II inizierà il prossimo 20 giugno alle ore 10:00 sul sito ufficiale Citroën a un prezzo di 10.490 euro, le prime consegne ai clienti invece avverranno a partire da metà settembre 2023 - andando così a sommarsi alle oltre 10.000 Citroën Ami già vendute nel nostro Paese. Sarete abbastanza veloci da accaparrarvi una di queste unità speciali? La My Ami Buggy Ultra Limited Edition su questo fronte detiene un record: l'utente più veloce di quella tornata ha impiegato appena 2 minuti e 53 secondi per completare il primo ordine (la My Ami Buggy sold out in meno di 18 minuti).