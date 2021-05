Una speciale Bugatti Chiron Sport sfida in accelerazione un jet francese

Quando si pensa alle auto più veloci del mondo è più che normale avere in mente le Bugatti. Il marchio costruisce vetture dalla velocità impressionante e ora una nuova creatura in edizione limitata sfida addirittura un jet dell’aviazione francese.

Sulla pista (di decollo e atterraggio, letteralmente) è finita questa volta una speciale Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel, un’auto straordinaria che verrà costruita in sole 20 unità. Il colore della sua carrozzeria ricorda effettivamente quello dei caccia francesi, inoltre sul corpo della vettura non manca una bandiera della Francia, è però la meccanica il vero fiore all’occhiello della produzione.

La Chiron Sport Les Légendes du Ciel monta un motore W16 da 8.0 litri da 1.500 CV di potenza, che porta il prezzo della vettura a sfiorare i 3 milioni di euro. La Bugatti dovrà vedersela questa volta con un Dassault Rafale Marine, un jet in servizio dal 2000 che pesa poco più di 10 tonnellate. Se la Chiron Sport è limitata elettronicamente a 420 km/h, il Dassault può spingersi anche a 1.975 km/h, ma cosa succede quando si parla di accelerazione? La Chiron in questione percorre lo 0-100 km/h in 2,4 secondi, sarà dunque interessante scoprire com’è andata a finire la sfida…



Non è comunque la prima volta che una hypercar sfida un aereo: Top Gear ha messo di fronte una McLaren Speedtail contro un jet, inoltre sempre il programma BBC ha messo una Veyron contro un aereo - come potete vedere nel secondo video presente in pagina.