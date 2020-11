Speciale Black Friday su BrumBrum.it: sconti su auto usate e noleggio a lungo termine

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate al COVID-19, sta per arrivare un nuovo Black Friday. Un giorno di clamorose offerte che tanti trasformano in una vera e propria settimana di sconti e promozioni, come ad esempio BrumBrum.it.

Per chi non lo conoscesse, si tratta del sito dedicato a chi vuole comprare auto usate oppure prenderne una a noleggio. Per questo 2020 la società ha pensato di lanciare lo Speciale Black Friday, una settimana di sconti che inizierà il 23 novembre alle ore 10:00. Grazie alle promo pensate ad hoc potrete scegliere fra numerose auto usate, a km 0 o a noleggio a lungo termine con diversi vantaggi.

Per partecipare, e “assicurarsi un posto in prima fila”, è necessario compilare un form sul sito dedicato (lo travate in basso, cliccando su Fonte), motivo per cui vi stiamo segnalando l’iniziativa in anticipo. Sull’usato e sul km 0 vengono svolti oltre 200 test su ogni vettura, inoltre ogni cliente può godere del reso gratuito entro 14 giorni e 1.000 km al di là della garanzia fino a 3 anni incluso il soccorso stradale h24. Le consegne sono garantite in tutta Italia.

Scegliendo il noleggio a lungo termine si hanno invece 100.000 km inclusi nel contratto, auto nuove con canone fisso mensile (anche con anticipo zero), Formula Tutto Incluso con assicurazione, manutenzione e soccorso stradale h24, consegna gratis direttamente a casa in tutta Italia.