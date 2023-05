Una speciale Audi RS e-tron GT dedicata al ghiaccio: giù i veli a fine maggio

Audi ha pubblicato un teaser trailer dove scopriamo che il prossimo 28 maggio verranno tolti i veli dalla RS e-tron GT ice race Concept, ovvero un prototipo che punta a tirare fuori il meglio della sportiva elettrica di Ingolstadt. Non si conoscono le specifiche tecniche che la rendono così speciale, ma di certo dovrebbe eccellere sulla neve.

Di primo acchito sembra di essere al cospetto della RS e-tron GT che già conosciamo, ma il titolo del video dice “Built on heritage, born in snow”, ovvero costruita partendo dall’eredità del passato e nata sulla neve, e questo potrebbe quindi giustificare la presenza dell’iconica Audi Sport Quattro che si vede all'interno del filmato, anche se motorizzata con un propulsore elettrico.

Le uniche differenze di questa concept risiedono, almeno a prima vista, negli accostamenti cromatici, con l’abbinamento del bianco e del grigio assieme a diversi dettagli in tinta viola, colore visibile anche su cerchioni e griglia frontale. Per il resto è davvero difficile immaginare cosa ha in mente Audi, ma di certo qualcosa bolla in pentola, e questa sarà soltanto una delle tante novità in arrivo nel prossimo futuro.

Ricordiamo infatti che sono in arrivo le nuove RS 7 e RS Q5, ma anche la nuova Audi S5 Avant immortalata quasi priva di wrap, senza dimenticare le dichiarazioni di Sebastian Grams, che fanno sperare nell’arrivo della RS 6 Avant più estrema di tutte per salutare degnamente il motore termico.