Spaventoso incidente negli USA con almeno 50 mezzi coinvolti, 3 vittime: i video shock

Le spaventose immagini di oggi arrivano dalla Schuylkill County, in Pennsylvania. Una tempesta di neve resa ancor più difficile dalla nebbia ha causato una serie di tamponamenti e incidenti con almeno 50 vetture coinvolte. Tre persone hanno purtroppo perso la vita.

L'enorme incidente è avvenuto alle 10:30 (ora locale) di ieri 28 marzo 2022, con le immagini "finali" che fanno davvero paura e sembrano provenire da un film fantascientifico a tema post-apocalittico. Purtroppo di finzione non c'è nulla questa volta, ci sono state numerose persone ferite e, come detto in apertura, almeno tre persone hanno perso la vita.

In un video pubblicato su YouTube dal canale KHOU 11 si può vivere parte del dramma che ha colpito alcuni protagonisti, con vetture portate fuori strada e mezzi pesanti che invece non hanno potuto fare altro che urtare frontalmente con i mezzi fermi al centro della carreggiata. Neppure chi pensava di essere al riparo sul bordo della strada se l'è vista bene: un uomo ha rischiato di essere colpito da un SUV proveniente dall'autostrada ad alta velocità, si è davvero salvato per miracolo.

Scioccanti infine le immagini registrate dai media arrivati sul posto, che hanno raccontato un vero e proprio campo di battaglia da cui si è levata una coltre di fumo per ore, finché i vigili del fuoco locali non hanno domato tutti gli incendi.



Neve e ghiaccio avevano causato un altro spaventoso incidente a inizio marzo, sempre negli USA.