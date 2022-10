Spaventoso incidente per Salvadori, Saltarelli e Chiarini al National Trophy 1000

Per il National Trophy 1000 il weekend appena passato (8-9 ottobre 2022) è stato totalmente da dimenticare - con la gara cancellata e un terribile incidente che ha visto protagonista anche il noto pilota-youtuber Luca Salvadori.

Ad aggiudicarsi il titolo della stagione è stato Gabriele Giannini, visti i suoi 7 punti di vantaggio su Simone Saltarelli, pilota che assieme a Salvadori è rimasto coinvolto in uno degli incidenti di domenica. La gara infatti è stata costellata di bandiere rosse, ben tre, la seconda è stata quella legata all'incidente che ha visto coinvolti Luca Salvadori, Simone Saltarelli e Nicola Chiarini. L'ultima bandiera rossa è stata invece causata da un altro incidente che ha innescato l'incendio di alcune moto, episodio che ha portato i giudici di gara a decretare la fine di una giornata maledetta.

Tornando all'incidente che ha visto coinvolti tre dei migliori piloti del National Trophy 1000, sia Luca Salvadori che Simone Saltarelli hanno pubblicato sui loro account Instagram (@lucasalvadoriofficial e @simonesaltarelli73) dei video dal loro letto d'ospedale. Hanno preso dei colpi molto duri, Salvadori è stato addirittura trasportato in ospedale in elicottero e all'inizio si sospettava un versamento nei polmoni (pneumotorace), inoltre come lo stesso pilota ha raccontato ha "un ginocchio completamente aperto, si vede quasi un tendine", un dolore all'anca e diversi lividi, per sua stessa ammissione però "è andata bene così".

Sembra sia andata leggermente peggio a Simone Saltarelli, si è lussato la spalla e ha sei vertebre rotte, sembra però che tutto si possa risolvere con qualche mese di riposo. Noi di Everyeye Auto auguriamo ovviamente a tutti i piloti coinvolti nell'incidente di rimettersi al più presto e tornare il prima possibile in sella alle loro moto.