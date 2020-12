Lo spaventoso incidente di Romain Grosjean ricostruito in 3D

Lo scorso Gran Premio del Bahrain di Formula 1, avvenuto il 29 novembre 2020, è stato segnato dal clamoroso incidente di Romain Grosjean, salvato (anche) dal Sistema Halo come abbiamo visto in uno speciale apposito. Per capire al meglio la dinamica un canale YouTube ha ricostruito tutto in 3D.

Il video che trovate in pagina proviene dal canale Crashalong della piattaforma di streaming di proprietà di Google, che si è posto alcune domande: l’Halo ha davvero salvato la vita a Grosjean? Come ha fatto il carburante a fuoriuscire dal serbatoio? Cosa ha causato il cedimento della barriera protettiva?

Sulla base dei video prodotti e delle immagini scattate a bordo pista è stato ricreato il momento dell’impatto 3D, possiamo così vedere come l’auto si sia effettivamente spezzata senza il disturbo del fumo e delle fiamme - e di come effettivamente l’abitacolo super tecnologico in uso nella Formula 1 odierna sia fondamentale per salvare le vite dei piloti in occasioni simili.

Sempre a proposito dell’incidente, anche il pilota Luca Salvadori ha ricostruito la dinamica dell’incidente sul suo canale YouTube; un evento finito fortunatamente nel migliore dei modi e che oramai ha davvero pochi segreti.

Al di là della Formula 1, non dimentichiamo che anche la Formula E si appresta a riaccendere i suoi silenziosi motori elettrici per la stagione 2020/2021.