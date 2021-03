Spaventoso incidente a catena al Nurburgring: le immagini

Di incidenti al Nurburgring, uno dei circuiti più lunghi e tecnici del mondo, ne abbiamo visti a decine negli anni, il video che vi proponiamo oggi però può essere tranquillamente inserito nella Top 5 dei più “assurdi” - con diverse auto coinvolte.

Il filmato non è proprio recente, è stato caricato su YouTube nel 2017, ancora oggi però fa impressione vederlo. Ci troviamo in uno dei tratti veloci del Nurburgring, là dove un primo incidente ne innesca altri a catena per via dell’alta velocità del punto. Non trattandosi di una competizione ufficiale, ma probabilmente di una di quelle giornate in cui il tracciato è aperto senza limiti agli appassionati, lungo la strada non c’è stato di certo del personale pronto a sventolare bandiere di avvertimento.

Diverse vetture così, arrivando a grandissima velocità, non sono riuscite a fermarsi in tempo - generando ulteriori sinistri. Il ragazzo che ha girato le immagini ha provato a modo suo ad avvertire gli altri utenti, lo spazio per frenare è rimasto comunque risicato - generando un parapiglia generale che potete vedere mandando il filmato in play.

Come detto in apertura, non sono pochi gli incidenti al Nurburgring registrati nel corso degli anni, in questo altro filmato infatti trovate una raccolta di incidenti avvenuti nel corso di 20 anni.