Spaventa la nonna muovendo la sua Tesla Model S con lo smartphone: il video è virale

Con il recente aggiornamento software V10, le Tesla americane hanno visto arrivare la funzione Smart Summon, che permette di richiamare l’auto con il proprio smartphone entro 65 metri. Ebbene qualcuno ha pensato di utilizzarla per terrorizzare la propria nonna...

Mentre noi europei attendiamo un importante cambio di leggi in seno all’Unione Europea, che oggi limitano il controllo da remoto dell’auto entro 6 metri, al di là dell’oceano ne abbiamo viste di tutti i colori. Chi ha usato la funzione per farsi venire a prendere davanti all’entrata di un centro commerciale durante un violento acquazzone, chi ha provato Smart Summon sulla neve e chi invece ha messo alla guida uno scheletro in scala 1:1 per far ridere di gusto il web, oggi ci tocca parlare di un utente americano che ha utilizzato la feature per spaventare a morte sua nonna.

Il video, spuntato sulla pagina Facebook Elon Musk Stuff, è diventato virale in poche ore, con la povera signora protagonista che dà di matto mentre si trova a bordo di una Tesla Model S che si muove per l’appunto da sola, guidata dallo smartphone del figlio. E pensare che poco tempo fa la oggi 94enne Roosi (che fa il compleanno proprio in questo mese di gennaio, auguri Roosi) era rimasta colpita e affascinata dalla guida di una Tesla Model X... differenti punti di vista, evidentemente.