Sparco lancia il monopattino SEM1: prenotatelo con il 15% di sconto

Alzi la mano chi non conosce Sparco. Parliamo dell'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di componenti automotive e abbigliamento tecnico, il cui nome circola anche fra le maglie più alte della Formula 1 o del Mondiale Rally. Ebbene anche Sparco ha deciso di lanciarsi nel mondo dei monopattini elettrici con lo Sparco SEM1.

La società sta per lanciare il suo primo monopattino che, come specificato nella pagina ufficiale di pre-ordine, "Usufruisce dell’incentivo statale previsto dal “Decreto Rilancio (art. 229 D.L. 34/2020)". Già perché, qualora ancora non lo sapeste, nell'ultimo Decreto governativo figura il Bonus Mobilità 2020, utile a ottenere un rimborso del 60% su una nuova bicicletta o un monopattino, attenzione però perché non vale in tutta Italia, trovate le regole base in questa news dedicata.

Tornando allo Sparco SEM1, si può prenotare andando a questa pagina e costa 409 euro più IVA. Attenzione però perché pre-ordinando il monopattino Sparco mette a disposizione un coupon del 15%. Guardando alla scheda tecnica abbiamo una batteria al litio da 36 V, 7,5 Ah (fino a un massimo di 15 Ah), ha pneumatici da 8,5" con motore posteriore da 350W, 25 km di autonomia massima, è perfettamente pieghevole e può sopportare fino a 120 kg di peso.

Sono poi presenti un freno manuale magnetico e un freno posteriore a tamburo, ha certificazione IPX4 (resiste agli spruzzi d'acqua), risale pendenze di 15 gradi e si regola in altezza in base a quella del conducente, dettaglio davvero interessante. La velocità massima è ovviamente di 25 km/h, imposta per legge.