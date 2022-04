In Spagna, un SUV della polizia impantanato nella sabbia è stato sommerso dalla marea

Se esistesse una giornata dei fuoristrada affondati in mare, probabilmente sarebbe in data odierna. Un Ford Bronco è rimasto immerso nell’acqua per tre giorni dopo che il divertimento sulla spiaggia è finito male, ma per questo Toyota Land Cruiser della polizia spagnola rimasto in balia della marea non è andata meglio.

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia di Las Piletas nella città di Sanlucar de Barrameda, ed è stato documentato dalle numerose persone presenti sul posto nel momento in cui è andato in scena lo sfortunato evento. La polizia locale si trovava sulla spiaggia per controllare un “pacco sospetto”, stando a quanto dichiarato dal portale Aionsur, ma il Land Cruiser è poi rimasto impantanato nel terreno, composto da un misto di sabbia e fango.

Come se non bastasse, la marea ha cominciato ad innalzarsi, e in pochi minuti il SUV Toyota è rimasto in trappola, nonostante l’arrivo quasi immediato di un trattore che ha cercato, invano, di trarlo d’impaccio. La marea ha poi continuato ad alzarsi fino a coprire il cofano, lasciando soltanto il tetto fuori dallo specchio d’acqua, come potete vedere dalle immagini pubblicate in un tweet di un altro utente che ha assistito alla vicenda.

Nel frattempo sono arrivati numerosi mezzi di soccorso per recuperare la vettura, ma la cosa è stata più difficoltosa del previsto e ha richiesto diverse ore per essere portata a termine. Secondo alcuni testimoni il recupero sarebbe terminato più di cinque ore dopo, intorno alle 19:30 ora locale.

Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente, ma non si può dire lo stesso del Land Cruiser, che nonostante le sue note capacità fuoristradistiche, è stato sommerso per diverso tempo e in profondità, per di più in acqua salata, non certo il massimo quando si parla di veicoli.

E prima di lasciarvi, a proposito di veicoli delle forze dell’ordine, date un’occhiata alla nuova Ford Mustang Mach-E della polizia che entrerà in servizio a New York.