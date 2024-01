In Spagna sicuri 'Ducati, ordini specifici affinchè Bagnaia arrivi davanti a Marc Marquez'

Si avvicina lentamente e inesorabilmente il campionato di MotoGp 2024 e la stampa catalana continua a puntare i riflettori su Marc Marquez, fresco di sbarco nel team Ducati Gresini, e sulla scuderia di Borgo Panigale.

Ad interessarsi è in particolare El Nacional, quotidiano catalano (così come Marquez), che ha pubblicato nelle scorse ore un articolo dal titolo “Le insidie per impedire a Marc Márquez di vincere il Mondiale MotoGP, che andrà a Pecco Bagnaia”, e il sottotitolo: “La Ducati avrà ordini di squadra specifici affinché Bagnaia vinca il campionato del mondo davanti a Márquez”.

Parole decisamente forti che fanno presagire, secondo quanto scrivono gli spagnoli, una chiara preferenza nei confronti di Bagnaia su Marquez. Ma sarà davvero così? Secondo quanto si legge, il team ufficiale ha il sopravvento sui vari team satellite Ducati, e nel contempo “ha un grande potere decisionale sui marchi che fanno parte della loro squadra”, leggasi appunto Gresini, ma anche Pramac con il vice campione del mondo Jorge Martin, e il Team VR46 di Bezzecchi.

Ducati si è guadagnata il ruolo di prima della classe dopo aver lottato per anni, ma non tutti sono contenti che la Rossa abbia otto moto in griglia, di fatto tutte contendenti per il titolo. "Non sono molto felice del fatto che abbiano così tante moto in griglia, dato che possono essenzialmente controllare ogni squadra e pretendere da loro risultati che non sono corretti. È giusto eseguire gli ordini di squadra ma non dovrebbero esserci ordini dal costruttore" ha detto Casey Stoner, fra i più grandi motociclisti di tutti i tempi, a La Gazzetta dello Sport.

Marc Marquez vorrebbe compiere la stessa impresa dell'australiano, vincere al primo colpo in Ducati, ma per il catalano non sarà affatto facile. "Ho perso molto rispetto nei loro confronti dopo che hanno raggiunto questo livello. Se devono vincere a tutti i costi, per me non hanno onore", ha aggiunto Stoner.

Parole che ovviamente stanno mettendo in guardia Marquez, che se volesse provare a vincere il suo nono titolo mondiale, “Dovrà lottare contro ogni previsione – conclude El Nacional - perché il nemico è in casa”.

In ogni caso Marc Marquez ha spiegato di non cercare vendetta, anche se ha ammesso di essere stato “bastonato” in questi ultimi tre anni.