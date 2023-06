La Spagna fa infuriare Elon Musk: il nuovo impianto Tesla si farà in Italia?

Lo scorso 16 giugno 2023 si è tenuto un incontro alquanto storico fra il nostro premier Giorgia Meloni ed Elon Musk, il patron di Tesla e SpaceX. I due hanno parlato ovviamente di affari, del resto il magnate è alla ricerca di una location per una nuova fabbrica europea. Dopo uno screzio con la Spagna, l’Italia è di nuovo in corsa?

Elon Musk ha di recente visitato diversi Paesi europei e incontrato i politici locali al fine di individuare un luogo consono, strategico e conveniente per costruire una nuova fabbrica europea di Tesla dopo quella già operativa di Berlino. Il multi-milionario americano sembrava si fosse convinto a scegliere la Spagna, dopo il dialogo aperto con Generalitat Valenciana a inizio giugno 2023, ora però a seguito di una fuga di notizie sembra che tutto sia saltato. Il Governo della regione spagnola avrebbe infatti, senza poterlo fare, confermato le discussioni in corso con il colosso americano, un affare da 4,5 miliardi di dollari appena andato in fumo.

A Tesla infatti non è piaciuta la fuga di notizie, per stessa ammissione di Ximo Puig, capo del governo valenciano. Secondo il suo staff, Puig avrebbe confermato come l’affare con Tesla sia saltato fuori a causa di una fuga di notizie per nulla gradita dagli americani. In seguito a questo episodio, lo studio di Elon Musk avrebbe chiuso ogni dialogo e detto addio alla Spagna. Ora dunque i giochi si riaprono, con l’Italia che potrebbe essere nella rosa dei Paesi “papabili”. Non sarà facile convincere Elon Musk, inoltre secondo alcuni analisti per Tesla la fuga di notizie spagnola sarebbe stata solo la proverbiale goccia capace di rovesciare il vaso, nel senso che la compagnia avrebbe già individuato un luogo più conveniente su cui erigere un nuovo impianto. Ora non ci resta che attendere notizie ufficiali, che dovrebbero arrivare in autunno, o comunque entro la fine del 2023.

Nel frattempo il connettore Tesla NACS sta per diventare uno standard SAE in via ufficiale, una notizia che cambierà il mercato elettrico nord americano.