In Spagna arriva il cartello stradale che esclude le auto inquinanti

Sono ormai anni che nelle grandi città italiane gli automobilisti combattono contro blocchi del traffico, divieti alla circolazione, ZTL e chi più ne ha ne metta. Per le vetture più inquinanti è sempre più difficile (se non impossibile) entrare in zone di Milano o Roma, in Spagna però si è andati oltre: è spuntato un nuovo cartello stradale.

Un nuovo cartello stradale inedito che indica le auto inquinanti e che ancora non avevamo mai visto. Il Paese spagnolo ha introdotto una nuova norma nel suo Codice della Strada con multe che arrivano fino a 6.000 euro per chi trasgredisce. La legge, voluta dalla Direzione Generale del Traffico (DGT), viene accompagnata dal cartello stradale che vedete in foto e che presto sarà installato in 147 comuni.

Il segnale servirà a delimitare l'acceso ai centri urbani, escludendo di fatto l'entrata alle vetture inquinanti sprovviste degli adeguati bollini. Il cartello infatti mostrerà una vettura con del fumo stilizzato che esce dalla tubo di scappamento e in basso i bollini delle vetture accettate in quella determinata area.

Quattro le categorie certificate: 0, ECO, C e B. La categoria A invece non possiede un bollino e raccoglie tutti i veicoli e le classi EURO che non vengono di fatto riconosciuti dalla norma come veicoli green. Possono invece superare il cartello i veicoli elettrici a emissioni zero alimentati a batteria, i veicoli Plug-in Hybrid con almeno 40 km di autonomia ed E-REV ad autonomia estesa, le auto a idrogeno.

Sono invece esclusi i veicoli a benzina e i furgoni leggeri immatricolati dal gennaio 2000 e diesel a partire da gennaio 2006; e ancora i veicoli con più di 8 posti a sedere oppure merci immatricolati dopo il 2005, sia benzina che diesel.



Chissà se vedremo un cartello simile anche in Italia, ricordiamo però che l'inquinamento delle auto è generato anche da freni e pneumatici, non solo dai carburanti, un gruppo di studenti ha infatti ideato un sistema che cattura l'inquinamento da pneumatico.