Il sound di questa Lexus LFA unica è una gioia per l'udito

La Lexus LFA è una straordinaria supercar la quale ha fatto il suo debutto nel 2011, dopo quasi un decennio di sviluppo da parte degli ingegneri Toyota e Lexus. Il bolide deve parte della sua aura di misticismo al pazzesco V10 che si ritrova, progettato in collaborazione con Yamaha, e alla carrozzeria in fibra di carbonio.

La LFA è stata in pratica una prova di forza ingegneristica che Toyota e Lexus hanno voluto mettere in atto a tutti i costi, letteralmente. Lo sviluppo, come abbiamo già detto, è stato interminabile, il costo dei materiali elevatissimo e le spese del progetto irrecuperabili. La supercar infatti non è stata portata alla luce col profitto come scopo e pertanto, nonostante il prezzo esorbitante di oltre 350.000 euro, la casa produttrice vendette in perdita ognuno dei 500 esemplari consegnati ai clienti.

Il mostriciattolo che potete però ammirare dal video in alto non è una versione standard di LFA, ma un'unità dotata di Nürburgring Package, che costa circa 55.000 euro e comprende una differente possibilità di personalizzazione, un pass annuale per l'Inferno Verde e un corso di guida sul circuito tedesco.

Il suo rumoroso V10 aspirato da 4,8 litri produce la bellezza di 560 cavalli di potenza e 501 Nm di coppia, ed è capace arrivare ad un regime di oltre 9.000 rpm, e la velocità con la quale raggiunge il limite e scala di marcia è così elevata che è stato impossibile inserire una lancetta analogica, pertanto il contagiri è rigorosamente digitale. Per quanto concerne le prestazioni troviamo invece un'accelerazione da 0 a 100 km/h poco più di 3,7 secondi, mentre la velocità massima si attesta sui 325 km/h.

Prima di lasciarvi al sound del bolide vogliamo rimandarvi a due interessanti notizie riguardo la casa automobilistica giapponese. La prima riporta della Lexus LFA appena messa in vendita da Paris Hilton per una cifra folle, mentre la seconda mostra slide trafugate che svelano i piani di Lexus e Toyota fino al 2024.