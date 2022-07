Il sound della nuova Lamborghini Huracàn Tecnica: godetevi il rombo del V10 aspirato

In questo mese di luglio 2022 abbiamo parlato molto della Lamborghini Huracàn sulle nostre pagine. Abbiamo infatti guidato una Huracàn STO (alla guida della Lamborghini Huracàn STO) e abbiamo visitato la linea produttiva Huracàn di Sant'Agata Bolognese. Ora è tempo di ascoltare il rombo della Huracàn Tecnica.

La nuova Lamborghini Huracàn Tecnica è la più potente variante RWD della sportiva italiana e ha debuttato giusto lo scorso mese di giugno. Il marchio ha portato diverse unità a Valencia per effettuare le prime prove su strada e pista a fine giugno 2022 e ora, dopo quell'evento, arrivano sul web le prime immagini con sonoro per celebrare il mitico V10 del Toro in forze su questa Tecnica.

Quattro le colorazioni scelte da Lamborghini per l'evento, blu, verde, arancione e grigio, con cerchi da 20" e pneumatici Bridgestone Potenza Sport (su strada almeno, in pista sono arrivate le Bridgestone Potenza Race). Ricordiamo che la Huracàn Tecnica monta il V10 aspirato da 5.2 litri proveniente dalla STO, capace di produrre 640 CV/471 kW e 565 Nm di coppia. Mandate dunque in play il video e godetevi il sound di questo propulsore magnifico, che per motivi noti e totalmente green ha ormai gli anni contati (UE conferma stop a nuovi motori termici dal 2035).