Il sound della Ferrari F40 in autostrada grazie a un nuovo video on-board

Quanto ci piacciono i video on-board? Beh molto, ancora di più però adoriamo il sound di una Ferrari F40 che corre in autostrada. A tal proposito su YouTube è apparso un nuovo video che farà la felicità degli appassionati.

Alimentata da un motore V8 da 2.9 litri, che funziona assieme a due turbocompressori, la leggendaria F40 eroga 478 CV di pura potenza con 577 Nm di coppia. Grazie al peso bilanciato della supercar è possibile raggiungere i 100 km/h partendo da fermi in appena 4,1 secondi, un risultato eccezionale per l’epoca in cui è stata fabbricata, dal 1987 al 1992.

Presentata a Maranello da Enzo Ferrari in persona, da Leonardo Fioravanti e Nicola Materazzi per celebrare i 40 anni di attività sportiva della casa, ancora oggi una F40 in buone condizioni può toccare quota 320 km/h. A incantare gli appassionati però è sempre il suo sound inconfondibile, che uno youtuber vi fa adesso rivivere grazie a un video on-board.

Mandate il filmato che trovate in pagina in play e alzate il volume delle vostre casse o delle cuffie, a ogni accelerata avrete un brivido lungo la schiena - per non parlare di quando in galleria quello stesso sound viene amplificato a dismisura. Buona visione allora e buon ascolto.