Il sound della nuova Ferrari 296 GTB in un video ufficiale appena pubblicato

Se seguite con attenzione le notizie relative al mondo Ferrari, di certo non vi sarete lasciati scappare la presentazione dell’ultima 296 GTB, bolide lanciato da Maranello lo scorso 24 giugno. Proprio il cavallino rampante ha ora pubblicato un nuovo video ufficiale.

Un breve filmato della durata di meno di 2 minuti pensato appositamente per esaltare le caratteristiche tecniche della vettura, che viene mostrata in azione in pista accompagnata dall’inconfondibile sound del suo motore V6 - guidata ovviamente da piloti professionisti, la stessa Ferrari vi ricorda di rispettare tutte le regole previste dal Codice della Strada quando non siete su circuito.



Un motore V6 ibrido che, come indica lo stesso nome dell’auto, è un 2,9 litri che eroga 830 CV e 740 Nm di coppia. 2,9 sono anche i secondi necessari a percorrere lo 0-100 km/h, mentre per toccare i 200 km/h bastano appena 7,3 secondi. La velocità massima di questo piccolo siluro? 330 km/h. Ferrari è dunque riuscita a sfornare un prodotto in grado di migliorare le prestazioni della già ottima F8 Tributo, facendo girare la 296 GTB in appena 1:21 a Fiorano. Ma abbiamo parlato francamente troppo, è tempo di mandare in play il nuovo video promozionale della Ferrari 296 GTB.