Il sound della Corvette C8 è vera musica: ascoltiamolo insieme

Nel corso degli ultimi anni le sportive e le supercar si sono, in misura sempre maggiore, equipaggiate con motori dotati di compressori. Questo ha sicuramente portato a un aumento considerevole della potenza media delle vetture, ma in genere il sound degli scarichi non ne ha beneficiato affatto.

D'altro canto il fruscio generato dal risucchio dell'aria da parte dei turbo non è sempre pessimo da udire, ma nel caso in cui si possegga un bolide con un motore V8 aspirato è molto probabile che quest'ultimo suoni molto meglio, ed è proprio il caso dell'ultima generazione di Chevrolet Corvette, la C8.

A muoverla ci pensa infatti un poderoso V8 aspirato da 6,2 litri, e la compilation che potete trovare in alto consente di ascoltare numerosi esemplari mentre emettono il proprio ruggito. Per alcuni il sound è persino superiore a quello della Corvette Stingray C7, e noi da questo punto di vista non ci pronunciamo, ma già la sola esistenza di questo dubbio è di certo un elemento positivo. I 10 minuti di montaggio includono sia Corvette C8 stock che versioni con scarichi modificati. Le differenze ad orecchio sono lampanti tra i vari modelli, ma per nessuna unità il sound ci è sembrato malvagio.

Inoltre c'è un'importante novità da condividere in questo senso: è appena stato avvistato un esemplare di Corvette Z06 a scarico centrale. Secondo i rumors il prototipo monterebbe un possente V8 a pedivella piana da 5,5 litri, e non stiamo nella pelle di sentire anche il suo, di "rumore".

A ogni modo, accaparrarsi una Corvette C8 pare non essere assolutamente un qualcosa di semplice. L'ultima sportiva di Chevrolet è apprezzatissima, i preordini sono stati assaltati e i prezzi potrebbero addirittura lievitare, anche se di recente Motor Trend ha smentito l'ipotesi.