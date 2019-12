Il sound dei Bus elettrici di Londra sembra uscito da Blade Runner e non ha senso

Attualmente Transport for London, l'azienda che gestisce gran parte dei trasporti via pullman della capitale inglese, ha una delle flotte più vaste di mezzi pubblici ad emissioni zero. Oltre 100 autobus completamente elettrici.Transport for London ha commissionato un sound sintetico per i suoi veicoli, e il risultato è incredibilmente affascinante.

L'azienda che ha realizzato il suono degli autobus è la Zelig Sound. Le nuove regole europee prevedono che ogni veicolo elettrico (vale anche per i PHEV) sia dotato di un sistema AVAS: si tratta di una tecnologia in grado di riprodurre un suono sintetico che sostituisca quello tradizionale dei motori termici — ovviamente assente negli EV.

Le ragioni di questa esigenza sono evidenti: i veicoli elettrici rischiano di diventare dei killer silenziosi, dato che quando viaggiano a basse velocità non sono facilmente percettibili da pedoni e ciclisti. A maggior ragione se appartengono alle categorie più deboli, come gli anziani o i bambini.

Zelig Sound poteva limitarsi a realizzare un sonoro che ricordasse direttamente quello dei veicoli tradizionali, ma ha scelto un'altra strada. Strada che ci ricorda moltissimo quanto scelto da BMW per la sua Next Vision, hypercar elettrica con un sonoro realizzato direttamente da Hans Zimmer.

Il suono emesso dai nuovi autobus elettrici sembra infatti uscito da un film Sci-Fi alla Blade Runner. Potete ascoltare il lavoro di Zelig Sound realizzato per Transport for London cliccando qua.