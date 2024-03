Sostituire l'auto con l'e-bike, quanto si risparmia ogni anno?

Il quartiere CityLife di Milano si appresta a ospitare una nuova edizione degli Emoving Days, dal 22 al 24 marzo. Stiamo scrivendo questo articolo proprio all’ombra delle famose Tre Torri dove già si discute di auto elettriche ed e-bike. A tal proposito Bosch ha spiegato quanto è possibile risparmiare sostituendo un’auto con una bici elettrica.

Come ben saprete, Bosch produce da anni motori elettrici per bici e scooter a zero emissioni, compresi i software di gestione per i computer di bordo e le batterie, è dunque un’azienda che conosce benissimo il settore e-bike. Un settore spesso frenato dai pregiudizi, sia per via dei prezzi che per il fattore sicurezza in strada. È vero, le migliori bici elettriche del mercato costano, e tanto, possono andare da 4.000 a 12.000 euro, a seconda delle caratteristiche. Per questo motivo il pubblico è parecchio spaventato dall’affrontare una spesa di questo tipo senza avere le certezze e le abitudini che avrebbe con un’autovettura. Ma quanto si risparmia utilizzando un’e-bike al posto di un’automobile? La spesa iniziale per un veicolo elettrico a pedali viene ammortizzata nel tempo? (Per zoomare sulle foto trovate la galleria alla fine del testo)

Beh secondo i dati forniti da Bosch sembrerebbe proprio di si. La multinazionale ha messo a confronto i costi da sostenere con un’utilitaria acquistata a 15.000 euro e quelli relativi a una e-bike da 5.000 euro. Per l’auto, i costi fissi rappresentati da bollo, assicurazione e revisione sono pari a 350-650 euro, ai quali vanno aggiunti 150-350 euro di manutenzione e 300-500 euro di costi di utilizzo, per una spesa totale che va da 800 a 1.500 euro all’anno, con una media di 0,23 euro a chilometro. Di contro un’ottima bici elettrica da 5.000 euro ha costi fissi irrisori, da 0 a 80 euro se si stipula qualche assicurazione, la manutenzione invece pesa per 100-200 euro, mentre i costi di utilizzo sono quasi inesistenti, 10-20 euro. Ogni anno una e-bike di alta gamma costa dunque 110-300 euro l’anno, appena 0,04 euro al chilometro.

Ovviamente una e-bike non può sostituire un’automobile sempre e comunque, vantaggi e svantaggi del confronto li conosciamo bene, Bosch ha però immaginato una famiglia con due auto di proprietà che ne cambia una con una e-bike o una e-cargobike (Nilox ha da poco lanciato tre modelli di e-cargobike, una tipologia di veicolo sempre più richiesta). Ebbene il risparmio sarebbe pari a 100 euro al mese, 1.200 euro l’anno per la sola gestione e l’utilizzo. In un periodo di 60 anni, i soldi risparmiati sarebbero pari a più di 100.000 euro, mediamente si potrebbe dunque accorciare un mutuo di ben 16 anni. Non è un discorso che si può fare per tutti, in maniera indiscriminata, ma ci sono molte persone che potrebbero effettivamente sostituire un’auto di famiglia con una e-bike o una nuova e-cargobike per il trasporto dei figli, della spesa, dei pacchi e quant’altro. L’importante, per Bosch, è instillare almeno il pensiero nelle persone...