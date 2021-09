Quanto sono sostenibili le auto elettriche? Polestar ha condiviso i propri dati sulla CO2

Attraverso un'ammirevole operazione trasparenza, Polestar ha deciso di condividere i dati circa il proprio impatto sull'ambiente. Le immagini in fondo alla pagina mostrano infatti la quantità di CO2 emessa durante l'intero ciclo vitale di alcuni modelli in circolazione dentro o fuori il territorio europeo.

Per comparativa la compagnia ha preso in esame il Volvo XC40 con motore tradizionale e tutte le versioni di Polestar 2 in commercio: Long range Dual Motor, Long range Single motor e Standard range single motor. Come avrete già intuito nel caso in cui aveste dato un'occhiata alla galleria in calce, costruire una macchina completamente elettrica implica maggiori emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera, ma in linea di massima la sostenibilità durante un ciclo vitale intero è sensibilmente maggiore.



L'XC40 infatti immette nell'atmosfera circa 58 tonnellate di CO2 in tutto il suo arco vitale, produzione compresa. La Polestar 2 Long range Dual motor invece si porta sulle 50 tonnellate con mix di corrente globale e sulle 42 tonnellate con mix europeo. La più green è ovviamente la variante Standard range Single motor, poiché col mix europeo può scendere a 38 tonnellate totali, mentre se dovesse ricaricarsi facendo affidamento alle sole energie rinnovabili arriverebbe persino a 25 tonnellate.



Ancora più interessanti sono poi i dati esplicati dagli altri tre grafici, che infatti dividono le emissioni di CO2 in quelle derivanti dalla produzione dei materiali, dalla costruzione di batterie agli ioni di litio, dai processi di manifattura, dall'utilizzo effettivo e dalla fine del ciclo di vita. Qui viene ribadito che produrre una EV impatta di più sull'ambiente, soprattutto a causa dei grossi pacchi batterie, ma ricaricando in Europa basta davvero pochissimo per ribaltare la situazione e avere un'influenza positiva sul clima.



Il CEO della compagnia ha affermato che i produttori di auto devono assumersi le loro responsabilità aumentando il livello di onestà e trasparenza delle operazioni. A ogni modo ci teniamo a chiudere restando nei paraggi del brand svedese rimandandovi al primo teaser sulla imminente Polestar 3: sarà un SUV elettrico particolarmente performante.