Sostano nel posto sbagliato e il camion da miniera li schiaccia: il video è terrificante

L’incidente che vedete è successo in Kazakistan, dove il conducente di un gigantesco camion da miniera non si è accorge della Suzuki Vitara parcheggiata sotto di esso, e durante la manovra procede senza indugio schiacciando il fuoristrada giapponese, al cui interno c’erano tre persone.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti, usciti illesi dall’incidente, ma sarà difficile per loro scrollarsi la paura di dosso. L’incidente originale è stato postato su Instagram, dove un post mostrava alcune immagini dell’accaduto e il video registrato dalla dash cam presente nell’abitacolo della Suzuki, mentre veniva travolta.

Successivamente è apparso su YouTube questo video che aggiunge anche altre immagini dei resti del fuoristrada, e soprattutto viene mostrato cosa sarebbe successo se il camion non si fosse fermato. Infatti in una clip di dimostrazione, si vede un Caterpillar che avanza senza problemi “inglobando” un pick up presente sul suo percorso come se niente fosse.

Gli occupanti della Grand Vitara si trovavano nel sito per fare della manutenzione ad un sistema di aria condizionata, ma il luogo scelto per sostare non era certo dei migliori. L'abitacolo del camion da miniera è talmente alto da rendere praticamente nulla la visibilità nelle immediate vicinanze di questo colosso, e le bandierine arancioni montate a bordo della Suzuki non sono servite a molto in questo senso.

Meno male che una volta travolto il fuoristrada, il conducente del camion ha fermato la sua corsa senza procedere oltre, altrimenti la faccenda avrebbe preso un risvolto totalmente differente.

Insomma, è evidente che i camion da lavoro possono essere spesso pericolosi per le auto