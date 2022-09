Sospiro di sollievo per mercato auto usate: +3,4% in Italia ad agosto 2022

I dati dello scorso luglio hanno mostrato un crollo del mercato delle auto usate: secondo le stime ACI si è trattato di un calo del 18,6%. Il mese di agosto si è chiuso invece in positivo, con un aumento del 3,4%; tuttavia, i dati per l’Italia restano comunque complessivamente negativi.

Secondo le ultime analisi del mercato dell’usato, il mese di agosto 2021 ha visto un +3,4% rispetto allo stesso mese del 2021, insufficiente comunque a invertire un trend molto negativo per l’intero anno corrente: nei primi otto mesi del 2022, infatti, sono state vendute 7.221.379 unità usate, in calo dell’11,8% rispetto al periodo gennaio-agosto 2021. In termini più concreti, sono circa 970.000 veicoli in meno venduti.

Importante notare comunque che l’andamento generale è lo stesso nei mercati chiave europei: la Germania a luglio ha visto un crollo del 12,9%, mentre ad agosto è risalita del 3%. O ancora, in Spagna si è parlato di un calo del 12,5% a luglio e una crescita del 9,1% lo scorso mese. Si potrebbe continuare con l’elenco includendo Regno Unito, Francia e altri paesi, ma è evidente che la situazione non sia propriamente ottimale nel Vecchio Continente.

Restando sempre nel Belpaese, peraltro, recenti dati hanno confermato che l’Italia arranca con le vendite di auto elettriche, collocandosi al dodicesimo posto sui quattordici principali mercati automobilistici al mondo per la mobilità elettrica.